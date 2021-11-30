В Орле крупно оштрафовали организатора митинга против QR-кодов

Митинг проходил в центре города около памятника Ивану Грозному.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел административное дело в отношении Сергея Жукова и вынес постановление о его привлечении к ответственности за несанкционированное проведение публичного мероприятия. Как уточнили в пресс-службе Заводского райсуда, гражданин понес ответственность за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Протокол на него был составлен начальником ОИАЗ отдела полиции №2 по Заводскому району УМВД России по городу Орлу.

«Как было установлено в судебном заседании, 13 ноября на площадке у памятника Ивана Грозному в районе Богоявленской площади гражданин организовал и провел публичное мероприятие в виде митинга…, в ходе которого организовал запись видеообращения к президенту РФ», — говорится в сообщении суда. Выступления наиболее активных участников, отмечает суд, проводились с использованием звукоусиливающего устройства. Участники «публично выражали свое мнение против введения порядка использования QR-кода для посещения отдельных объектов розничной торговли, доводили свою точку зрения о необходимости отмены указанной выше ограничительной меры».

Активиста обвинили в том, что он «осуществлял распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия: озвучивал наименование организации, которой организованно данное мероприятие «Народный контроль», координатором которой является он сам, разъяснял цель проведенного мероприятия, оглашал порядок и время его проведения, определял порядок выступления других участников».

Доказательством вины активиста суд счел то, что публичное мероприятие организовано и проведено без подачи соответствующего уведомления в мэрию Орла. Сам он своей вины не признал и «утверждал, что никаких действий по организации и проведению публичного мероприятия не осуществлял». Несмотря на это, суд назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, но постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в суд вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»