В Орле металлический забор Красного моста рухнул из-за порывов ветра

Стихия обрушилась на орловский долгострой.

Сегодня утром металлический забор Красного моста, отделявший пешеходной проход от строительной площадки, не выдержал порывов сильного ветра.

Ограждение целиком рухнуло на бывшую проезжую часть моста. Пешеходный проход остался свободным. Поэтому жители и гости литературной столицы могут воочию увидеть, как главная транспортная артерия Орла приобретает все более заброшенный вид.

По заявлениям региональных и местных властей, ремонтные работы должны продолжиться в 2022 году.

ИА «Орелград», фото «Орловский реалист»