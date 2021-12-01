Орловская улица Октябрьская снова оказалась не готова к приемке

«Газресурс» не устранил недоработки.

Компания-подрядчик «Газресурс» снова не смогла сдать ремонтные работы на улице Октябрьская, сообщила пресс-служба городской администрации.

Вчера межведомственная комиссия оценивала готовность ремонтных работ и обнаружила, что подрядчик исправил лишь 60% прежних замечаний. Отметим, что работы на Октябрьской входят в десятку объектов национального проекта «Безопасные качественные дороги» 2021 года.

«К сожалению, на практике имеем всё те же неисправленные ошибки. Из-за плохо сделанных примыканий восемь пандусов служат не поддержкой, а испытанием для маломобильных групп населения: инвалидов-колясочников, молодых мам, детей на самокатах и велосипедах.

Далее – не очень хорошо просыпаны песком швы между тротуарной плиткой. Кстати, местами, где установлены ограждения, она уже просела.

На участке между сквером Л.Н. Гуртьева и магазином «Орёл» на пешеходных дорожках так и остался лежать строительный мусор, не сделана обратная отсыпка зоны около бордюров. Пешеходные дорожки до сих пор не вымощены плиткой, не выполнено примыкание от плитки к асфальтовому покрытию. Не оборудован пандус. Это самое проблемное место.

Самое главное неоконченное дело — остановка на сквере Л.Н. Гуртьева, которая также входит в проект. Основание под будущий павильон забетонировано, но теперь ООО «Газресурс» должен замостить её плиткой», — заявил первый заместитель мэра Орла Олег Минкин.

Ранее «Орелград» сообщал о конфликте мэрии с подрядчиком.

ИА «Орелград»