Орловская ярмарка на улице Московской будет закрыта

2.12.2021 | 16:48 Новости, Экономика

Причина — невостребованность.

В ближайшие, равно как и в любые последующие выходные ярмарка на улице Московской не откроется. Проект закрыт в связи с невостребованностью. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Ярмарочная площадка, администратором которой была МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», открылась осенью и была рассчитана на 60 торговых мест. Орловские предприниматели могли торговать любой продукцией — овощи, фрукты, молочные и мясные изделия.

«Ярмарки на улице Приборостроительной и сквере Комсомольцев продолжат работать в прежнем режиме», — отмечает мэрия.

ИА «Орелград»

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