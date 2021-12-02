Орловская ярмарка на улице Московской будет закрыта

Причина — невостребованность.
В ближайшие, равно как и в любые последующие выходные ярмарка на улице Московской не откроется. Проект закрыт в связи с невостребованностью. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Ярмарочная площадка, администратором которой была МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», открылась осенью и была рассчитана на 60 торговых мест. Орловские предприниматели могли торговать любой продукцией — овощи, фрукты, молочные и мясные изделия.
«Ярмарки на улице Приборостроительной и сквере Комсомольцев продолжат работать в прежнем режиме», — отмечает мэрия.
ИА «Орелград»