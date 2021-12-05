Мэрия запланировала миллионы на уборку Красного моста

Объект включен в список уборки, хотя мост закрыт на реконструкцию.

Администрация Орла объявила поиск подрядчика для выполнения услуг по содержанию мостовых сооружений города на 2022 год. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 5 миллионов рублей. В титульный список власти включили 23 орловских моста и путепровода, детально указав площадь уборки, помывки и окраски. Так, в перечень объектов, которые за казенный счет планируется содержать в будущем году, включены Александровский мост, Красный мост, Лужковский мост, Колхозный мост, мост через Оку «60 лет Октября» в створе улицы Герцена, мост «Дружба», Трубный мост через реку Орлик в районе городской стелы, мост «Ботаника», мост «Тургеневский» и другие.

Обращает на себя внимание присутствие в списке печально известного Красного моста. Напомним, он закрыт на реконструкцию и частично демонтирован. Подрядчик с взятой на себя миссией не справился. Гендиректор белгородской фирмы «Ремспецмост» в сентябре был задержан по подозрению в присвоении и растрате 170 миллионов казенных рублей, выплаченных компании в качестве аванса за реконструкцию. Уголовное дело находится на стадии расследования.

Однако вернемся к тендеру. Из документации следует, что общая площадь тротуаров орловских мостов составляет 11 789 квадратных метров, общая площадь помывки и покраски перильных ограждений – 7917 квадратных метров и так далее. Согласно техническому заданию к тендеру, подрядчик должен обеспечить пожарную безопасность в местах выполнения работ, а его персонал должен иметь соответствующую профессиональную подготовку.

Места выполнения работ требуется ограждать травмобезопасными ограждениями. Подрядчику запрещено использовать зоны у мостов для складирования материалов и отстоя техники. Дело в том, что у мостов, как правило, находятся водоохранные зоны. Установлены и другие требования к обеспечению экологической безопасности. Так, подрядчик обязан «обеспечить выполнение мер по предотвращению сброса отработанных масел и других нефтепродуктов на землю и в воду». Категорически запрещается сжигание промасленной ветоши, автомобильных покрышек и других видов мусора.

ИА «Орелград»