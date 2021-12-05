Предметы неизвестного происхождения обнаружены под Орлом

Раскрыть тайну обнаруженных конструкций не смог даже суд.

В Орле суд удовлетворил заявление Орловского транспортного прокурора, поданное в защиту интересов Российской Федерации о признании имущества бесхозяйным. Это дело воистину окутано завесой тайны. Как сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, обращению в суд предшествовала проверка. Она была проведена по заявлению начальника Орловско-Курского отдела службы управления имуществом Московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД».

Он заявил «о незаконном использовании полосы отвода железной дороги в территориальных границах железнодорожной станции «Саханская» Орловского района». В ходе проверки прокурорские работники обнаружили «конструктивные элементы железнодорожных путей, эксплуатация и содержание которых не осуществляется длительное время». Но самое главное — установить владельцев этих конструкций, физических или юридических лиц, прокуратура не сумела, так как это «не представилось возможным». Право собственности на данные конструкции также в установленном порядке ни на кого не зарегистрировано.

«В связи с этим транспортная прокуратура обратилась в Орловский районный суд с исковым заявлением о признании бесхозяйными конструктивных элементов железнодорожных путей, расположенных в полосе отвода железной дороги», — сообщает надзорное ведомство. Суд это требование удовлетворил. Кроме того, он постановил передать таинственные конструкции в федеральную собственность. Решение еще не вступило в законную силу. Не исключено, что загадочные владельцы все-таки найдутся и обжалуют его.

ИА «Орелград»