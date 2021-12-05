Прокурор Орловской области велел проверить работу приставов

На действия приставов в ходе личного приема пожаловались граждане.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин провел традиционный еженедельный личный прием граждан. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, по его поручениям уже приняты меры к устранению нарушений и восстановлению прав заявителей. Особое внимание, судя по всему, будет приковано к работе орловских приставов. На них поступила не одна жалоба. Например, жительница Ливен пожаловалась Малкину на то, что ее своевременно не обеспечили лекарствами.

Выяснилось, что в защиту ее прав прокуратура уже выступала. Прокурор подал иск, по итогам рассмотрения которого суд обязал областной департамент здравоохранения обеспечить женщину льготным препаратом. Решение было вынесено еще в июле 2021 года и суд постановил обратить его к немедленному исполнению. Какое-то время женщина обеспечивалась препаратом. Однако в сентябре-октябре текущего года лекарства ей вновь не выдали, и она была вынуждена покупать их за свой счет. Необходимый препарат ей выдали только в ноябре.

«Прокурор области поручил дать принципиальную оценку бездействию департамента здравоохранения области по своевременному обеспечению граждан лекарственными средствами, а также работе судебных приставов-исполнителей, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. — Кроме того, на личный прием прокурора области поступило обращение жительницы Залегощенского района о необоснованном взыскании задолженности за газ и на действия судебных приставов-исполнителей».

В данном случае газовая компания в августе текущего года добилась вынесения судебного приказа в отношении женщины — о взыскании с нее задолженности за потребленный природный газ. Однако выяснилось, что этот долг возник еще до июня 2015 года, а сейчас газа в доме нет вообще – его подача давно отключена. Несмотря на это, в заявлении о выдаче исполнительного листа, направленном в суд, период неуплаты указан с 1 февраля 2021 года по 30 июня 2021 года. Словом, женщина как бы задолжала за газ, который ей на самом деле никто не поставлял.

«По факту нарушений прав женщины прокуратурой Залегощенского района в адрес генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Орел» внесено представление, — пояснили в областной прокуратуре. — Кроме того, женщина рассказала, что службой судебных приставов с нее удерживается задолженность по кредитным (заемным платежам). Однако в октябре 2021 года с ее расчетного счета дважды списаны денежные средства на общую сумму 10 тысяч рублей. Указанные денежные средства возвращены ей только в конце ноября. Прокурор области поручил дать оценку действиям (бездействию) судебных приставов, допустивших волокиту при возврате женщине необоснованно списанных денежных средств».

ИА «Орелград»