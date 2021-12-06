Орловского трансгендера изнасиловали, перепутав с девушкой

6.12.2021 | 17:06 Новости, Происшествия

Это произошло в Москве во время визита к поклонникам.

Трансгендер из Орла по ошибке был изнасилован в московской электричке. Об этом сообщил федеральный телеграмм-канал «Mash».

Молодой человек принимал гормональные препараты, чтобы изменить голос и фигуру. В совокупности с женской одеждой и бельем это сделало его притягательным для мужского пола.

У потерпевшего были свои поклонники в Москве, к которым он ездил в гости. Однако, изнасилование произошло после знакомства на вокзале со случайным встречным.

«На Курском вокзале он познакомился с 22-летним Сергеем Л. и попросил помочь ему купить билет до Твери. Серёга был пьян и добр — вместе они сели в электричку, а возле станции Ипподром залезли в хвостовую кабину — парень стал показывать «девушке» порнуху на телефоне и приставать, а когда Антон попробовал сопротивляться — душить. «Девушка» наконец призналась, что не девушка, но Сергея это не остановило. Следователи Западного МСУТ СК РФ задержали похотливого электричкера, дело передали в суд. Сергей говорит, что «дама» врёт, и всё было по взаимному», — рассказывает «Mash».

ИА «Орелград»

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