Под Орлом крупный районный чиновник Трусов напал на полицейских

Возбуждено уголовное дело против первого замначальника администрации Новосильского района.

Первый заместитель главы администрации Новосильского района Юрий Трусов вместо со своей супругой, будучи пьяными, напали на сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Против супружеской пары возбуждены уголовные дела по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Резонансная история началась с пьяного ДТП, в которое Трусовы попали вечером второго декабря. Сотрудники ГИБДД получили сигнал о том, что на одной из улиц Новосиля автомобиль «Киа» врезался в дерево.

Прибыв на место, они увидели пьяную женщину, находящуюся со стороны водительского сидения. Женщина отказалась от освидетельствования и на нее был составлен административный материал о «Невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». После этого начался конфликт.

«В ходе выяснения обстоятельств дорожной аварии водитель с пассажиром стали оскорблять сотрудников полиции, угрожать им, рвать форменное обмундирование и применять физическое воздействие. На неоднократные требования стражей порядка о прекращении противоправного поведения граждане не реагировали. В соответствии с ФЗ «О полиции» к правонарушителям были применены физическая сила и спецсредства – средства ограничения подвижности (наручники), после чего они были доставлены для разбирательства в отдел полиции», — рассказала пресс-служба УМВД.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее на протяжении шести лет чиновник курировал вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности, строительства, транспорта, связи, газификации района, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, вопросы экономической и инвестиционной политики района, управления имуществом, развития предпринимательства и торговли. Также он осуществлял взаимодействие с предприятиями жилищно-коммунального комплекса и строительства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

ИА «Орелград»