В Орле на перекрестке около Пенсионного фонда маршрутка столкнулась с легковым автомобилем

7.12.2021 | 12:30 Новости, Происшествия

«Каждый раз эстафета смертельная» — водители о перекрестке на Комсомольской.

По сообщению очевидцев, вчера на улице Комсомольской столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

Авария произошла днем на перекрестке около Пенсионного фонда. Маршрутка № 420 ехала по главной дороге и врезалась в иномарку, которая, вероятно, не пропустила микроавтобус.

Отметим, что этот перекресток регулярно становится местом дорожно-транспортных происшествий.

«Шесть рядов стартуют на зеленый в два… Ну в три в притирочку…», «Каждый раз эстафета смертельная», «В крайнем правом ряду обязательно должна быть приора с задранным носом. Чтобы когда стартует и рвет вперёд, морда стремилась вверх как у Боинга» — обмениваются орловскими водители воспоминаниями об этом месте.

ИА «Орелград», фото «Орел Автомобильный»

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