Опубликовано видео обыска в орловской компании «Техспецкомплект»

8.12.2021 | 15:39 Видео, Закон и порядок, Новости

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Стало доступно видео Следственного комитета с места сегодняшнего обыска в компании ООО «Техспецкомплект».

Напомним, утром стало известно о том, что компанию-подрядчика, которая занималась ремонтом площади Маршала Жукова, привлекли к уголовной ответственности по статье «мошенничество».

По версии следствия, компания, учредителем которой является Светлана Маркина, нанесла ущерб бюджету в размере 15 миллионов рублей. Ранее орловские СМИ неоднократно обращали внимание на то, что с приходом в область губернатора Клычкова, компании, принадлежащие семье Маркиных, неоднократно получали многомиллионные контракты на подрядные работы.

ИА «Орелград»

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