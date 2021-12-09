Директор орловской ЖЭУ-29 задержан и может получить вторую судимость за аналогичное преступление

В отношении Сергея Ковынева возбуждено уголовное дело по статье «растрата».

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «растрата» в отношении директора ООО «Жилищный эксплуатационный участок – 29», — сообщила сегодня пресс-служба надзорного ведомства.

Жильцы многоквартирного дома обратились в прокуратуру Советского района и добились проведения проверки соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.

В результате проверки было установлено, что управляющая компания исправно получала платежи по коммунальным счетам, однако не направляла их на счета ресурсоснабжающих организаций.

Сообщается, что этими компаниями являются ООО «Орловский энергосбыт», МПП ВКХ «Орелводоканал», ООО «Газпром теплоэнерго Орел», ПАО «Квадро» и ООО «УК «Зеленая роща». Общий ущерб оценивается в сумму более 20 миллионов рублей.

«По материалам прокурорской проверки в отношении директора управляющей компании возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). В настоящее время руководитель юридического лица задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По информации «Орелграда», директором «ЖЭУ-29», как и раньше, является Сергей Ковынев, осужденный в 2015 году за аналогичное преступление:

«Из личной корыстной заинтересованности Ковынев С.В., действуя в интересах ООО «ЖЭУ-29», длительное время не выполнял договорные обязательства по оплате платежей за электроэнергию общедомовых нужд в полном объеме. Взысканные денежные средства с членов ТСЖ поставщику электроэнергии — ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», не перечислял. Полученные денежные средства Ковынев С.В. израсходовал на нужды ООО «ЖЭУ-29». Своими действиями Ковынев С.В. причинил особо крупный ущерб ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт», путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

08.10.2015 Советский районный суд г. Орла признал Ковынева С.В. виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы (условным с испытательным сроком два года).

В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации от 24.04.2015 «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» Ковынев С.В. освобожден от наказания», — сообщала шесть лет назад пресс-служба Советского районного суда.

ИА «Орелград»