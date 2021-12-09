Врачебная косметология «32» в преддверье Нового года представляет в Орле голливудский метод омоложения

Лазерные технологии позволяют сохранять природную красоту и проводить омоложение путем воздействия на собственный ресурс кожи.

HydraFacial® – одно из наиболее важных открытий в области косметологии за последние 10 лет. Изначально процедура полюбилась звездам Голливуда, а теперь популярна уже более чем в 80 странах.

Ни одна другая технология в мире не позволяет провести целый комплекс процедур (лечение, омоложение, лифтинг, увлажнение, чистка) за один сеанс. Важно, что при всей многофункциональности аппарат абсолютно безопасный. Он подходит для любого типа кожи, любого возраста, любого времени года. Сертификаты FDA и престижные награды это подтверждают. На днях HydraFacial вновь вошла в финал международного конкурса в категории «Лучший универсальный бренд в области красоты, эстетики и спа».

В Орле технология HydraFacial® доступна в косметологии «32». Beauty-проект «Врачебная косметология 32» основан на комбинации бесценных медицинских знаний, передового опыта и инновационного оборудования. Применять комплексный врачебный подход позволяет широкий штат специалистов: косметолог, эстетист, нутрициолог, лазеролог, дерматовенеролог, аллерголог, инъекционист. Наставником клиники является пластический хирург, ведущий лазеролог Латинской Америки Альберто Виллалобос. Он курирует работу врачей «32» на уникальном в Орле лазере Fotona Dynamis. Лазерные технологии позволяют сохранять природную красоту и проводить омоложение путем воздействия на собственный ресурс кожи.

Косметология — самый молодой проект компании «32», открытый в 2016 году после многолетнего опыта работы в сфере здравоохранения. Сегодня в состав компании «32» также входит 2 стоматологии для взрослых, стоматологическое отделение для детей и учебных центр. В декабре этого года компания «32» отмечает 30-летие.

ИА «Орелград»