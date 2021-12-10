Старинное кладбище в центре Орла превратили в свалку

Могилы усопших ожидают кадровых решений в УКХ.

Старинное Троицкое кладбище, расположенное в центре областной столицы, превратилось в мусорную свалку — с такой информацией обратилась в «Орелград» местная жительница, посетившая на днях могилы своих близких родственников.

По ее словам, подкрепленным небольшим «фоторепортажем», количество неубранного мусора превышает все мыслимые объемы. Завалены проходы, что мешает нормально передвигаться по рядам могил. Местами размеров прохода не хватает, и мусор переваливается за оградки на территорию могил. А в воздухе царит атмосфера не столько скорби и тоски, сколько осквернения и заброшенности.

Отметим, что Троицкое кладбище — это не просто одно из орловских кладбищ, захламленных мусором. Это старинный исторический объект, который связывает многие поколения самых разных жителей нашего города. Погост был образован еще в конце 18-го века рядом с Наугорской дорогой. А в первой половине 19 века был построен Свято-Троицкий храм.

Изначально здесь хоронили дворян, а со временем — и обычных людей, живших в близлежащий населенных пунктах. В Советское время кладбище пополнилось могилами выдающихся орловцев, внесших вклад в самые разные сферы жизни нашего общества. Есть здесь и участок Воинских захоронений, где в числе прочих покоятся солдаты, сделавшие Орел Городом первого салюта.

А самое известное из расположенных здесь захоронений — это могила легендарного генерала Алексея Петровича Ермолова — фигуры национального масштаба, «Покорителя Кавказа», героя Отечественной войны 1812 года.

Впрочем, и на остальных орловских кладбищах ситуация с уборкой мусора находится в плачевном состоянии. В связи с болезненностью темы и запущенностью ситуации, многие граждане жаловались во все инстанции. Это привело к тому ,что месяц назад по поручению спикера горсовета Василия Новикова, группа депутатов совершила объезд орловских кладбищ и удостоверилась, что жалобы жителей более чем обоснованы.

17 ноября вопрос поднимался уже на сессии горсовета. Руководитель УКХ Юрий Писарев тогда отчитался, что идет подготовка кладбищ к зиме: «На данный момент работы идут на Афанасьевском и Наугорском кладбищах, завтра бригада выедет на Троицкое». Отметим, что фотографии состояния Троицкого кладбища сделаны 8 декабря в первой половине дня.

Не осталась ситуация и без внимания городских чиновников. Мэр Орла Юрий Парахин даже анонсировал предстоящие кадровые решения в МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла». Многие это восприняли как объявление об увольнении тех или иных должностных лиц. Однако, объявления о кадровых решениях в УКХ так и не последовало.

«В настоящий момент в МКУ УКХ г. Орла проводится служебная проверка в отношении сотрудников, осуществляющих контроль за содержанием мест захоронения. По её итогам будут приняты соответствующие кадровые решения. Стоит также отметить, что на профильном комитете по ЖКХ в прошлом месяце депутаты Орловского городского Совета предложили увеличить финансирование на благоустройство кладбищ с 10 млн рублей до 18 млн рублей. Ведь это одна из ключевых причин низких темпов уборки», — сообщили «Орелграду» в пресс-службе городской администрации города.

ИА «Орелград»