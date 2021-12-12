Более 1000 орловцев получили плату за общественный труд

В регионе подвели предварительные итоги организации общественных работ.

В Орловской области с начала пандемии в апреле 2020 года и по сегодняшний день более 1000 жителей получили государственную поддержку в виде оплачиваемых общественных работ. Как уточнили в региональном управлении труда и занятости, как раз в эти дни завершается кампания 2021 года. Например, в Малоархангельском районе в эти дни «общественники» трудятся на муниципальном предприятии «Коммунальник», в Орле – на «Спецавтобазе по санитарной очистке города» и в Детском парке.

В управлении напомнили, что оплачиваемые общественные работы организуются в рамках мер по временной поддержке безработных. Они были введены правительством страны для тех граждан, которые в период пандемии оказался в трудной ситуации и не может найти себе постоянное рабочее место. Общественные работы отличаются тем, что они под силу практически любому – для них не требуется стаж и образование.

«В минувшем году безработные имели возможность трудиться на оплачиваемых общественных работах помощниками поваров, упаковщиками, складскими рабочими, сторожами, оказывали помощь сельскохозяйственным предприятиям в полевых работах, — такие примеры приводят в областном управлении труда и занятости. — Занимались заготовкой, хранением и переработкой сельхозпродукции, благоустройством и озеленением территорий, дорожными работами, уборкой производственных и служебных помещений, ухаживали за воинскими захоронениями. Работали в call-центрах и отделениях почтовой связи, в муниципальных и частных организациях, руководителями подростковых экологических отрядов».

Довольно активно к этой программе подключились сельскохозяйственные предприятия. В период уборки урожая им всегда требуются дополнительные рабочие руки. Поэтому они охотно выделяли рабочие места для общественных работ. Отметим и то, что работник по окончании срока действия временного договора имеет шанс остаться на предприятии на постоянной основе – работодатель может заключить с ним полноценный контракт, если останется доволен выполнением временных обязанностей.

ИА «Орелград»