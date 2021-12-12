Орловские торговцы провернули 131 миллиард рублей

Оборот торговли в Орловской области оценили аналитики.

В Орловской области оборот розничной торговли сложился в сумме 131,3 миллиарда рублей, что на 5 процентов в сопоставимых ценах больше соответствующего периода предыдущего года. Как уточнили в Орелстате, аналитики которого и подсчитали цифры, для расчетов был взят период с января по октябрь. За это время продуктов питания, разнообразных напитков и табачных изделий в регионе было продано на общую сумму 60,2 миллиарда рублей. Этот сегмент товаров составил 45,8 процента от общего объема оборота розничной торговли.

Соответственно, непродовольственных товаров за тот же период времени в Орловской области было реализовано на 71,1 миллиарда рублей, то есть их доля в общем обороте составила 54,2 процента. При этом, как подсчитали статистики, по сравнению с январем-октябрем 2020 года продажа товаров первой группы в сопоставимых ценах увеличилась на 1,7 процента, второй – на 7,9 процента.

Впечатляет и оборот оптовой торговли, который за отчетный период времени составил 178 миллиардов рублей, или ровно столько же, сколько и год назад. В данном случае статистики учли организации всех видов деятельности. Но отдельно подсчитали, что на долю малого бизнеса в этом году пришлось 36,4 процента всего оборота оптовой торговли. Что касается предприятий общественного питания, то их оборот, с учетом деятельности индивидуальных предпринимателей, составил 3,8 миллиарда рублей, что почти на четверть превысило показатели предыдущего года.

ИА «Орелград»