Участки для многодетных семей под Орлом обещают обустроить

Власти Мценского района вложат деньги в инфраструктуру.

В Мценском районе в 2022 году будет дан старт реализации новой муниципальной программы. Она является целевой и предусматривает бюджетное финансирование на обеспечение необходимой инженерной инфраструктурой участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям. Напомним, закон гарантирует многодетным право на получение такой земли, но это должен быть не участок в чистом поле – это должна быть земля с необходимыми коммуникациями, которую можно использовать под жилищное строительство.

Создавать инфраструктуру власти должны за свой счет, но денег, как правило, на это не хватает в Мценском районе проблему будут решать целевым методом. С 2022 по 2024 годы из бюджета будет выделять по 600 тысяч рублей на создание инженерных коммуникаций. Впрочем, параметры программы могут изменяться в любую сторону исходя из финансовых возможностей бюджета.

Что касается масштабов проблемы, то на сегодняшний день на территории вышеуказанного района для предоставления многодетным семьям сформировано 218 земельных участков, которые сообща занимают площадь в 33 га. Там планируется возведение жилья. Более половины из этих участков не обеспечены никакими сетями. Как следует из паспорта программы, в первую очередь требуется выполнить работы по газификации и прокладке водопроводных сетей. Местные власти считают, что успешная реализация программы станет еще и хорошим стимулом для многодетных семей.

ИА «Орелрад»