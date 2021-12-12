В Орле конфисковали меха ценой в миллионы

Специалисты рассказали о борьбе с некачественным товаром.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области обнародовало текущие данные о работе по контролю за оборотом меховых изделий. Напомним, еще несколько лет назад в России постановлением правительства был введен механизм обязательной маркировки таких товаров. Надзорные функции были возложены на Роспотребнадзор. Но специалисты данного ведомства имеют право привлекать к проверкам и силовиков. Делается это для повышения прозрачности торговых сделок и борьбы с контрабандой и контрафактом.

Еще в 2016 году в нашей стране было запрещено приобретение, хранение, использование, транспортировка и продажа на территориях государств-членов ЕАЭС меховых изделий без контрольных идентификационных знаков (КИЗ). С 2019 года меха стали маркировать через систему «Честный знак». Согласно приведенным данным, с начала действия запрета в Орловской области проведено 44 проверки в отношении торговцев мехами. В результате было выявлено 197 единицы продукции, не маркированных КИЗ, что составляет 7 процентов от общего количества проинспектированной продукции.

«В суд направлено 22 протокола об административном правонарушении, — рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. — По решению суда 20 индивидуальных предпринимателей привлечены к административной ответственности на общую сумму 100 тысячи рублей с конфискацией у них 163 единиц меховой продукции стоимостью 3,568 миллиона рублей».

По закону маркировке подлежат предметы одежды из натурального меха — норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других видов меха. При этом не надо маркировать перчатки и рукавицы с натуральным мехом, головные уборы, спортивную одежду, обувь с натуральным мехом, а также игрушки, игры, воротники, отвороты, манжеты и оторочку карманов, в которых мех выполняет функцию отделки.

ИА «Орелград»