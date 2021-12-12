В Орловской области вор украл дверь

Необычная кража произошла в орловском райцентре Покровское.

Обвинительный приговор по делу о краже чужого имущества вынес Покровский районный суд Орловской области. Процесс прошел с участием государственного обвинителя, в роли которого выступил заместитель районного прокурора. На скамье подсудимых оказался гражданин, который ранее трижды был судим за уклонение от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей. Какое-то время нерадивый отец даже провел за решеткой. Не исключено, что на кражу он решился, чтобы получить незаконную выручку и начать погашать долги.

Как бы то ни было, но в июле этого года он явился в дом своего соседа, который работает водителем и нередко отправляется в рейсы, оставляя свои владения без присмотра. Именно в такой момент подсудимый и проник внутрь чужого дома. Мужчина находился при этом в состоянии алкогольного опьянения. Он похитил только одну вещь — межкомнатную дверь с дверной коробкой. Хозяин дома купил ее еще в 2018 году, но до сих пор не установил. Стоимость похищенного составила чуть более трех тысяч рублей.

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении преступления признал полностью, но от дачи показаний отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции Российской Федерации. Правда, на предварительном следствии он заявил, что периодически помогал своему соседу по хозяйству. Поэтому он знал о «ненужной» двери, а преступление было спланировано заранее. Суд приговорил его к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИА «Орелград»