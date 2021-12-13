Орловские чиновники не будут требовать долги с умерших

В муниципальном округе определились с правилами списания долгов.

Власти вновь образованного Орловского муниципального округа утвердили правила списания задолженности, подлежащей уплате в бюджет. Речь идет о тех долгах, которые признаны безнадежными к взысканию. Соответствующим постановлением утвержден список условий, при которых долги можно признавать безнадежными. Кстати, определять их статус будет специально созданная комиссия.

К примеру, долги перед бюджетом, согласно документу, чиновники из Орловского района не будут требовать с умерших граждан, но только в случае их официального признания умершими и получения подтверждающих это документов, например, свидетельства о смерти. Кроме того, от погашения долгов гражданина или индивидуального предпринимателя могут освободить в случае признания их банкротами, и если у них при этом не окажется имущества, за счет реализации которого можно было бы погасить обязательства.

Признать безнадежным к взысканию долг организации могут в случае ее ликвидации. Кроме того, чиновники спишут долги, если пристав закроет соответствующее исполнительное производство. Присутствуют в перечне и другие условия. Отметим, что, как правило, безнадежными признаются долги по уплате административных штрафов, аренде муниципальной земли и недвижимости. Принимать решения о списании долгов или отказе в этом члены комиссии будут открытым голосованием.

ИА «Орелград»