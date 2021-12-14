Благодаря СМИ Следственный комитет начал проверку по факту невыплаченной зарплаты на орловском заводе

Сегодня появилась информация о том, что завод «Флакс» задолжал работникам более миллиона рублей.

Следственный комитет инициировал производство доследственной проверки по факту невыплаты зарплаты на орловском заводе «Флакс». Причиной мероприятия стали сообщения орловских СМИ о том, что долги по зарплатам предприятия превысили миллион рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Сообщения о долгах перед работниками появились сегодня утром. Завод «Флакс» специализируется на производстве стекольной продукции и расположен на улице Машиностроительная города Орла.

«В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры по восстановлению нарушенных прав работников предприятия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил Следственный комитет.

ИА «Орелград»