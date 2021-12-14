Орловская детская поликлиника № 1 встретила День здорового ребенка коллапсом

В медицинском учреждении практически не осталось врачей.

По сообщениям жителей Заводского района Орла, сегодняшний День здорового ребенка обернулся коллапсом для детской поликлиники № 1.

Медицинское учреждение, в котором недавно произошла смена главврача, не может в День здорового ребенка оказывать в полном объеме свои услуги, а также подвергает здоровых детей риску заражения. Об этом «Орелграду» сообщила мать одного из младенцев, который сегодня должен был пройти медицинский осмотр.

День здорового ребенка проводится два раза в неделю с целью встречи родителей и их здорового ребенка с педиатром по вопросам развития, обсуждение нюансов питания и планов на будущий период. Поскольку речь идет о здоровых детях, которым необходимы профилактические осмотры, их целенаправленно разводят с больными пациентами, чтобы не подвергать никого риску заражения. Соответственно, больным детям прием назначают на другой день.

Так должно быть в теории. Но на практике детская поликлиника № 1 испытывает сейчас колоссальный кадровый дефицит, а огромное количество больных и здоровых детей вперемешку находятся на территории медучреждения.

Кроме риска заражений, оказалось, что поликлиника в принципе не способна в полном объеме выполнять свои обязанности по плановому осмотру детей. Например, по словам молодой женщины, в настоящее время в учреждении нет ни одного невролога, который мог бы провести осмотр. Медицинский персонал объясняет это тем, что все они одновременно находятся на больничном.

Другая мать (у нее ребенок школьного возраста) столкнулась с другой проблемой — невозможно вызвать педиатра на дом к простудившемуся школьнику. Обнаружив вечером в воскресенье у своего ребенка симптомы сильной простуды, в понедельник она начала дозваниваться в регистратуру первой детской поликлиники. Это удалось сделать в 10.30, но оказалось, что вызывать врача на дом уже поздно. Матери посоветовали позвонить на следующий день в 7.30 утра и повторить процедуру записи.

На следующее утро трубку телефона никто не брал. Это было довольно странно, поскольку посетив вживую медицинское учреждение, женщина обнаружила, что в регистратуре дежурит целых пять сотрудников. Они сообщили ей о необходимости самой привести больного ребенка в поликлинику. При этом, не исключили, что простудившийся пациент может оказаться в одном «боксе» с тяжело больными детьми, в острой форме переживающими последствия инфекционных заболеваний.

Подобная перспектива, разумеется, отпугнула женщину от дальнейшего посещения медицинского учреждения. В условиях пандемии она сочла, что самолечение будет все же безопаснее, чем посещение орловской поликлиники.

ИА «Орелград»