В течение 2021 года орловские власти так и не отремонтировали дорогу к Ломецкой средней школе

Дети из села Марьина Залегощенского района попадают в школу только благодаря вмешательствам прокуратуры.

К концу года власти так и не организовали обещанный ремонт дороги от села Марьино к Ломецкой средней школе. Об этом сообщила бывший зампред облсовета Валентина Остроушко.

По ее словам, многострадальные школьники из села Марьина Залегощенского района три дня не могли попасть на занятия — автобус, который должен был везти их в школу, располагающуюся в селе Грачёвка, был отменен из-за ухудшения погодных условий. Поскольку дорога была и остается аварийной, было принято решение не рисковать жизнью и здоровьем детей. Родители снова обратились с жалобой в прокуратуру.

Это принесло результат:

«На утро в село Марьина приехал прокурор района К. Капустянский, а вслед за ним прибыл и автобус… Хоть и с опозданием, но на четвёртый день марьинские дети в школу всё- таки попали. Сегодня, на пятый день, дети попали в школу вовремя…. Предварительно дорогу посыпали специальной смесью… И — о чудо! — она перестала быть аварийной. Местные жители никак понять не могут, они же писали и губернатору, и местной власти, оттуда им отвечали, что дорогу сделают в 2021 году, но так и не сделали… И теперь непонятно, что будет с этой дорогой зимой, кто будет за ней следить и если действительно ударят по- настоящему сильные морозы, которые при нынешней погоде то и дело сменяются оттепелью, не будет ли учёба детей из села Марьина зависеть от того, напишут они опять прокурору или нет…», — поделилась размышлениями Валентина Остроушко.

ИА «Орелград»