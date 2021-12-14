Жителя Орла признали виновным в призывах к терроризму и осудили на шесть лет

Приговор огласил 2-й Западный окружной военный суд.

Житель Орла был приговорен к шести годам строгого режима за призывы к терроризму, размещенные в интернете. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

Известно, что фамилия осужденного Смагин, а дело рассматривалось 2-м Западным окружным военным судом.

По версии следствия, Смагин занимался администрированием анонимных аккаунтов соцсетей, где распространил призывы к экстремистской и террористической деятельности, в том числе — в отношении представителей власти.

Помимо тюремного срока по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», осужденного лишили права пользоваться интернетом в течение трех лет.

ДОПОЛНЕНИЕ.

По информации телеграмм-канала «Орел 24», речь идет о Смагине Александре Михайловиче из Ливен. Ранее он отсидел 10 лет за убийство и 12 лет за изнасилование падчерицы.

В момент совершения последнего преступления он находился под надзором полиции, а анонимные страницы ВК создавал, подключившись к Wi-Fi своего соседа.

ИА «Орелград», фото «Орел 24»