Орловский инспектор Гостехнадзора предстанет перед судом за взятки

15.12.2021 | 15:06 Закон и порядок, Новости

Расследование завершено.

37-летний житель Орла, работавший инспектором Гостехнадзора, предстанет перед судом по обвинению в получении взятки.

«Следствием установлено, что обвиняемый в ноябре 2020 года получил через посредника от троих жителей Орловской области взятки на общую сумму 52 500 рублей за положительную сдачу экзаменов на право управления самоходными машинами без их фактического присутствия», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

На данный момент расследование дела завершено, следствие собрало достаточную доказательную базу для передачи дела в суд.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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