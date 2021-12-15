Прокурор Орловской области Малкин приехал в мценский детский сад, найдены нарушения

15.12.2021 | 12:33 Важное, Закон и порядок, Новости

На садик обратили внимание после вмешательства депутата Госдумы Яны Лантратовой.

Прокурор Орловской области Владислав Малкин лично выехал в город Мценск и посетил детский сад № 1. В ходе проверки были найдены нарушения.

«Глава ведомства встретился с родителями детей, посещающих данный детский сад. Установлено, что в детском учреждении не обеспечена должная охрана, не в полном объеме соблюдаются требования законодательства об образовании, а также санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования. Имеются замечания по содержанию помещений учреждения, протекает крыша  одного из помещений. Не соблюдены требования по содержанию  детской площадки и игрового оборудования на ней. По всем вопросам прокурором области назначены проверки и даны поручения. Владислав Малкин поручил дать правовую оценку действиям (бездействию) соответствующих должностных лиц, допустивших нарушения прав детей. О сложившейся в детском учреждении ситуации будет проинформирован Губернатор Орловской области. Вопрос устранения нарушений находится на личном контроле прокурора области», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Напомним, ранее в сети Интернет появилась информация об аварийном состоянии здания детского сада. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась по этому поводу к Генеральному прокурору России Игорю Краснову и попросила защитить права детей.

ИА «Орелград»

 

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