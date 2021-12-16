Требования орловских налоговиков возросли

В Орле выросло число требований о предоставлении документов.

Орловская налоговая инспекция направила в этом году более 10 тысяч требований о предоставлении документов. Речь идет о механизме, предусмотренном статьей 93.1 Налогового кодекса РФ. Согласно ему, проводящий проверку по просьбе коллег налоговый орган вправе истребовать у проверяемого лица необходимые документы. По статистике, за 11 месяцев 2021 в налоговую инспекцию по городу Орлу поступило на исполнение от других налоговых органов 11 172 поручения об истребовании документов о проверяемом налогоплательщике либо информации о конкретных сделках.

«Это на 774 поручения больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметили в инспекции ФНС России по городу Орлу. — На основании поступивших поручений в адрес налогоплательщиков было направлено 10 363 требований о предоставлении документов и информации, что на 485 требований больше, чем за аналогичный период 2020 года».

Игнорировать подобные запросы не рекомендуется, так как можно нарваться на штрафные санкции. Они были введены с 1 апреля 2020 года. Статья 126 Налогового кодекса РФ предусматривает ответственность за непредставление в установленные сроки документов. Размер накладываемого в подобных случаях штрафа составляет 200 рублей за каждый не предоставленный налоговикам документ.

ИА «Орелград»