В Орловской области детей перестали возить в школу

Причина — ухудшение погодных условий.

Дети из Залегощенского района Орловской области больше не посещают школьные занятия из-за отмены школьных автобусов. Об этом сообщила бывший зампред облсовета Валентина Остроушко.

Начиная со вчерашнего дня и как минимум до 21 декабря дети, проживающие в некоторых селах и деревнях, формально переведены на дистанционное обучение. Такое решение принял и.о. начальника отдела образования Залегощенского района Щукин из-за ухудшения погодных условий.

«На возмущение родителей в соцсетях представители администрации и школы отмечают, что дорогу посыпают, а через короткий промежуток времени она опять становится ледяной. И ещё уверяют родителей, что ничего нет дороже жизни и здоровья детей, и им непонятно стремление родителей чуть ли не любой ценой отправить детей в школу… Школы якобы организовали дистанционное обучение, но, как мне сообщили сельские депутаты, далеко не у всех селян есть интернет, а тем паче нет ноутбуков, смартфонов и даже простых компьютеров…

Родители не понимают: зима только началась, после 21 декабря вообще морозы ударят… Так что, их детей по причине наступившей зимы учить не будут?», — рассказала Остроушко.

Ранее «Орелград» неоднократно сообщал о препятствиях на пути к получению образованию, с которыми встречаются дети из Залегощенского района.

ИА «Орелград»