Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова

Вместе с ним в мошенничестве подозреваются двое его подчиненных.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, а также двоих его подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Из материалов, представленных орловским УФСБ, стало известно, что должностные лица на протяжении четырех лет занимали должности доцентов по совместительству одной из кафедр «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова» и получали за это соответствующее денежное довольствие. При этом, они не проводили все виды учебных занятий, утвержденных учебным расписанием.
Сообщается об обысках и выемках, направленных на сбор доказательной базы.
ИА «Орелград»
ДОПОЛНЕНИЕ.
Пресс-служба УМВД России по Орловской области прокомментировала ситуацию:
«Оперативниками Орловской области выявлены факты противоправной деятельности, совершенные сотрудниками региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, трое сотрудников УГИБДД УМВД в период с 2017 по 2021 годы совершили противоправные действия, выразившиеся в получении денежных средств за преподавательскую деятельность в одном из учебных заведений, хотя последняя фактически не осуществлялась.
Руководством регионального УМВД по данному факту назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины указанных лиц, они понесут наказание в установленном законом порядке».