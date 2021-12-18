Возбуждено уголовное дело в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова

Вместе с ним в мошенничестве подозреваются двое его подчиненных.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в отношении начальника УГИБДД по Орловской области Александра Коршунова, а также двоих его подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Из материалов, представленных орловским УФСБ, стало известно, что должностные лица на протяжении четырех лет занимали должности доцентов по совместительству одной из кафедр «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова» и получали за это соответствующее денежное довольствие. При этом, они не проводили все виды учебных занятий, утвержденных учебным расписанием.

Сообщается об обысках и выемках, направленных на сбор доказательной базы.

ИА «Орелград»

ДОПОЛНЕНИЕ.