В Орле опубликована третья часть «аудиосериала» с компроматом на Парахина

Мужчина с голосом, похожим на голос мэра Орла рассказывает о технологии подмены переносных урн.

Интернет-ресурс «Орлец» опубликовал продолжение истории о возможной фальсификации сентябрьских выборов. В третьей части «аудиосериала» обсуждается технология подмены переносных урн.

В ходе совещания человек с голосом, похожим на голос Юрия Парахина дает присутствующим предвыборные наставления:

«Ну я имею в виду, заходите, меняете ящик, выходите с другим ящиком».

«Поняли что? То есть ни игрушки… У него уже…(ящик) Но с ложными голосами. Поняли?»

«Ну да, обменяйтесь опытом, поподробнее. Это должны быть в доску свои люди».

«Если сделаем где-то 25, где-то будет 15. В среднем вы где-то и выйдите по участку до 20 процентов. Если мы правильно говорим, 10 минут на человека. Давайте прикинем и все. Но это должны быть наши все голоса. Все наши голоса должны быть».

ИА «Орелград»