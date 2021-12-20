В Орле опубликована третья часть «аудиосериала» с компроматом на Парахина

20.12.2021 | 17:31 Новости, Политика, Происшествия

Мужчина с голосом, похожим на голос мэра Орла рассказывает о технологии подмены переносных урн.

Интернет-ресурс «Орлец» опубликовал продолжение истории о возможной фальсификации сентябрьских выборов. В третьей части «аудиосериала» обсуждается технология подмены переносных урн.

В ходе совещания человек с голосом, похожим на голос Юрия Парахина дает присутствующим предвыборные наставления:

  • «Ну я имею в виду, заходите, меняете ящик, выходите с другим ящиком».
  • «Поняли что? То есть ни игрушки… У него уже…(ящик) Но с ложными голосами. Поняли?»
  • «Ну да, обменяйтесь опытом, поподробнее. Это должны быть в доску свои люди».
  • «Если сделаем где-то 25, где-то будет 15. В среднем вы где-то и выйдите по участку до 20 процентов. Если мы правильно говорим, 10 минут на человека. Давайте прикинем и все. Но это должны быть наши все голоса. Все наши голоса должны быть».

ИА «Орелград»

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