Кинотеатр «Победа» станет ЗАГСом и храмом?

В Орле проведут работы по приспособлению кинотеатра к современному использованию.

В непростой судьбе кинотеатра «Победа» запланирован очередной поворот – это здание готовится к проведению работ по приспособлению под современные нужды. Оно является памятником, поэтому к его содержанию предъявляются особые требования. Недавно была разработана проектная документация по реконструкции кинотеатра. Согласно ей, в здании планируется обустроить ЗАГС и храм. Проект предусматривает устройство ленточных фундаментов под возводимые стены, возведение новых кирпичных стен, устройство монолитных железобетонных полов, частичный демонтаж «поздневозведенных перекрытий», устройство новых лестниц с учетом требований пожарной безопасности, утепленной кровли, установку световых мансардных окон, дверных и оконных проемов, раскрытие арочных сводов в кирпичных стенах по контуру ниш, установку решеток на окна в зоне храма и другое.

Недавно проект прошел государственную историко-культурную экспертизу, которая подтвердила, что он соответствует требованиям федерального законодательства об охране памятников. Напомним историю здания. До революции на его месте располагалась Георгиевская (Сретенская) церковь. Спустя много лет после революции там был возведен кинотеатр «Победа». В советское время церковь использовалась как склад. Ремонт там ни разу не проводился. Во время оккупации Орла в Великую Отечественную войну здание сильно пострадало от бомбежек. От церкви сохранились только стены и своды.

В 1945 году орловские власти собирались передать здание церкви под швейную фабрику Обллегпрома. Но позже приняли решение о строительстве на этом месте кинотеатра. Орловский облисполком обратился в Совет по делам Русской православной церкви при Совнаркоме СССР за разрешением разобрать здание церкви «на кирпич» для нужд городского строительства. Здание кинотеатра «Победа» было построено по проекту московского архитектора Я.Д. Корнфельда.

Первоначально сводчатый потолок в фойе был украшен росписью, которую выполнили братья-художники Андрей и Леонид Курнаковы. Позже потолок был украшен панно скульпторов Глушенко и Болотова. К сожалению, эти работы были уничтожены. 8 июня 1951 года кинотеатр получил название «Победа», а в декабре открылся для зрителей. На тот момент это был лучший и самый вместительный кинотеатр города. В двух залах одновременно могли разместиться 600 человек.

В процессе эксплуатации здание неоднократно перестраивалось. Менялись местами главный вход и кассовые залы, реконструировался профиль зрительных залов, добавлялись и сносились пристройки на боковых фасадах здания. В середине 2000-хх годов здание кинотеатра «Победа» сменило привычный красно-терракотовый цвет на бежевый. В таком виде оно просуществовало до конца 2012 года. 24 мая 2013 года над Орлом пронесся ураган, повредивший здание кинотеатра «Победа». Ветром сорвала кровлю на значительной площади. В настоящее время здание не эксплуатируется.

ИА «Орелград»