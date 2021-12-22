В Северном районе Орла детский сад остался без отопления

22.12.2021 | 14:11 Новости, Происшествия

Родителей попросили забрать детей.

Сегодня в 10 утра детский сад № 74, расположенный на улице Металлургов, остался без отопления. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Решение об отключении отопления было принято из-за подземной течи сети теплоснабжения ОТСК. Сегодня в дошкольном учреждении находится более 130 детей. Родителям были разосланы СМС и сообщения в мэссенджерах с просьбой забрать детей домой.

Сообщается, что на время ремонтных работ помещения отапливаются электрообогревателями.

ИА «Орелград»

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