В Орле владельца маршрутки оштрафовали на 30 тысяч за то, что ее водитель ездил без маски

23.12.2021 | 12:14 Закон и порядок, Новости

Это нарушение стало повторным для предпринимателя.

Сегодня Советский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Кривову за то, что водитель ее маршрутного такси ездил без маски. Поскольку ответственным должностным лицом является владелец маршрутки, суд постановил взыскать с Кривовой тридцать тысяч рублей.

Отмечается, что данное нарушение стало для предпринимателя повторным. Это явилось отягчающим обстоятельством. Смягчающих же обстоятельств суд не обнаружил.

Водитель Кривовой попался за ездой без маски седьмого июля на остановке общественного транспорта в районе дома №2 по улице Тургенева.

В общей сложности в текущем году Советский районный суд вынес 1 283 аналогичных постановления. 249 раз было назначено наказание в виде административного штрафа. Остальные 1 034 фигуранта отделались предупреждениями.

ИА «Орелград»

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