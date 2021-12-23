В Орле возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы, предположительно аффилированной Парахину

Уклонение от уплаты налогов.

Сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в отношении директора ООО «Партнер», предположительно аффилированной мэру Орла Юрию Парахину.

«Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер» в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы с целью занижения доходов общества путем их распределения на подконтрольные взаимозависимые общества с ограниченной ответственностью «Универсал» и «Союз» в условиях целенаправленного дробления бизнеса, направленного на получение необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к данным юридическим лицам упрощённой системы налогообложения, уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на сумму свыше 46 миллионов рублей», — сообщила пресс-служба СК.

Отметим, что в прошлую пятницу прокурор Орловской области Владислав Малкин проводил встречу с представителями ведущих орловских СМИ. И на ней он поднимал этот вопрос.

«Если вы помните, мы обсуждали нарушение прав предпринимателей по ярмаркам в городе. Это тоже у меня на контроле еще остается, потому что периодически возникают у кого-то мысли нарушить их права. Мы выявили ряд фирм, которые аффилированы должностному лицу. Удивление вызывает у меня тот факт, что фирмы, обладающие таким оборотом, находятся на упрощенной системе налогообложения. Уровень жадности зашкаливает настолько, что крупные фирмы находятся на упрощенной системе налогообложения как микро предприятия. Поручили налоговой инспекции проверить это и результат не заставил себя ждать – 60 миллионов неуплаченных налогов. Учредители фирм об этом знали. Руководили фирмами практически одни и те же люди. Рядом фирм, фактически раздробленных, руководили одни и те же люди только для того, чтобы уйти от налоговой ответственности. Акты налоговой проверки уже направлены в органы Следственного комитета, и я уверен, что будет дана уголовно-правовая оценка. А самая главная наша задача – вернуть денежные средства в бюджет», — рассказал тогда прокурор области.

Ранее в СМИ активно обсуждалась тема «бизнес-империи Юрия Парахина». При этом, опровержений со стороны орловского градоначальника не последовало. Из материалов, опубликованных FLB следует, что директором ООО «Партнер» является Владимир Барков, а учредителями — Анастасия Парахина и Светлана Литвак.

ИА «Орелград»