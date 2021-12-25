Культурный слой обнаружен в Орловском театре кукол

Ценность находок археологов подтвердила государственная экспертиза.

В Липецке завершилась процедура государственной историко-культурной экспертизы, которая напрямую касается Орла. Местный эксперт оценил ценность и важность находок, сделанных осенью 2021 года в Орле на улице Советской. Как уже писал «Орелград», тогда в историческом центре был выявлен ранее неизвестный культурный слой, обладающий признаками объекта культурного наследия. Обнаружили его археологи, которые обследовали территорию вокруг Орловского театра кукол, где планируется строительство жилого дома.

Культурный слой был официально внесен в региональный перечень, а собранные данные прошли процедуру экспертизы. Она подтвердила, что под зданием театра кукол залегает культурный исторический слой, поэтому при проведении работ к подрядчику будут предъявлены особые требования. Из экспертной документации следует, что культурный слой включает в себя археологический материал XVIII — начала XX веков.

Работы в Орле велись на основании разрешения (открытого листа), выданного Министерством культуры РФ. Обследование земельного участка, отведенного под строительство дома, проводилось методом сплошной археологической разведки. Полевому этапу предшествовал сбор и анализ архивных, библиографических и картографических данных. Было заложено несколько шурфов. В одном из них, например, был найден старинный кованый гвоздь, фрагменты керамики и бутылок. Был найден даже осколок фарфоровой тарелки с фрагментом клейма фабрики М.С. Кузнецова. Теперь вновь выявленный культурный слой является памятником археологии.

На сегодняшний день на территории Орла и Орловского района в целом открыто 38 археологических памятников, в том числе девять городищ, 18 поселений и четыре курганных могильника. Самые известные культурные исторические слои были ранее выявлены в исторической части Орла (так называемый «Детинец Орловской крепости»), в Детском и Городском парках, на правом и левом берегах Оки по обе стороны от Красного моста. Кроме того, археологам известен культурный слой «Тюремный замок». Не так давно культурные слои были обнаружены в Орле на улицах Гагарина и 2-й Посадской.

ИА «Орелград»