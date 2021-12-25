Уровень преступности в Орле снизился на 7 процентов

УМВД обнародовало оперативные данные о криминогенной обстановке.

В Орловской области количество зарегистрированных за 11 месяцев 2021 года преступлений снизилось на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Такие данные приводит региональное управление МВД. Сообщается, что в отчетном периоде времени общественно-политическая ситуация оставалась стабильной и существенного влияния на оперативную обстановку не оказывала. Сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено в 20 районах Орловской области, причем наибольшее снижение показателей зафиксировано в Заводском районе города Орла. Также заметно снизился уровень преступности в Краснозоренском, Новодеревеньковском, Новосильском, Малоархангельском и Дмитровском районах.

«В структуре преступности 61,2 процента приходятся на преступления против собственности, — говорится в информации регионального управления МВД, — 12,2 процента составляют преступные посягательства против личности, 7,1 процента – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, 6,9 процента – преступления экономической и коррупционной направленности».

В отчетном периоде снизилось число убийств, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, мошенничеств и краж, в том числе из квартир. Стало меньше хищений автомобилей, сотовых телефонов и карманных краж, отмечают в управлении МВД. Всего органами внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами установлено 2872 «лица, обоснованно подозреваемых в совершении преступлений», раскрыто 3384 преступления.

ИА «Орелград»