В индустриальные парки Орла вложат 1 млрд бюджетных рублей

Масштабные работы должны стартовать уже в 2022 году.

Региональное правительство утвердило межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Всего на ее реализацию предусмотрено почти 4,4 миллиарда рублей. Речь идет о финансовых вливаниях в различные проекты по строительству и ремонту объектов, которые будут произведены за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов.

Сама программа разделена на разделы. Один из них, например, предусматривает развитие инвестиционной и проектной деятельности в Орловской области. В данном случае финансирование ведется по линии регионального проекта поддержки предпринимательства и деловой активности. Новая программа предусматривает бюджетные вливания в индустриальный парк на Новосильском шоссе. Объем финансирования превысит 823,8 миллиона рублей.

На эти деньги планируется возвести коммуникации: сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, электрические сети и ливневую канализацию. Проект планируется реализовать за два ближайших года. Еще 247 миллионов рублей планируется вложить в 2022-2024 годах в объекты инженерной инфраструктуры и другие объекты особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел». Напомним, она была создана по соглашению с правительством РФ на территории Мценского района Орловской области. Соответственно, и финансирование будет федеральным.

Правительство региона своим постановлением также обязало ответственных исполнителей различных государственных программ Орловской области привести в соответствие объемы финансирования этих программ с объемами финансирования мероприятий межведомственной инвестиционной программы. Последняя, по сути, является объединяющим документом, в который сведены все планы по крупному капитальному строительству и ремонту за бюджетный счет.

ИА «Орелград»