В Орле УФАС проверит сделку на полмиллиарда

УФАС повторно изучит обстоятельства закупки на ремонт лифтов.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области издало приказ о возбуждении антимонопольного дела на основании жалобы, поступившей от компании «Курс». Пожаловалась она на действия организатора электронного аукциона, в роли которого выступила некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» (НО «РФКР»). Из жалобы следовало, что документация об аукционе не соответствует установленным правовым требованиям.

Отметим, что ранее УФАС уже рассматривало дело, возбужденное по жалобе той же компании в отношении орловского фонда капремонта. Предметом спора была та же закупка. В ноябре антимонопольщики признали жалобу необоснованной. Видимо, появились новые обстоятельства. Дело будет рассмотрено перед самым Новым годом. Кратко напомним суть спора. Организатор искал подрядчика на выполнение услуг по ремонту лифтов в многоквартирных домах.

Из жалобы следует, что заказчик включил в один лот работы в разных территориальных районах Орловской области (всего 207 объектов), что привело к увеличению начальной максимальной цены договора и, как следствие, к невозможности участия в аукционе многих компаний и ИП. Кроме того, по мнению жалобщика, был установлен необоснованно долгий срок оплаты выполнения работ — в течение 1096 календарных дней. Были выдвинуты и другие претензии. Например, жалобщик называет необоснованным требование фонда о необходимости фото- и видеофиксации хода производства работ.

В данном случае, рассмотрев представленные «Курсом» материалы, УФАС решило, что в действиях НО «РФКР» имеются признаки нарушения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Извещение о проведении аукциона появилось на сайте единой информационной системы закупок в конце сентября. Начальная максимальная цена договора составляла 568,93 миллиона рублей. Место выполнения работ: многоквартирные дома, расположенные в Орле (36 единиц), Мценске (9 единиц) и Ливнах (4 единицы).

То есть всего в один лот были объединены работы в 49 многоквартирных домах, расположенных в трех удаленных друг от друга городах. Конкретно в Орле предполагалось отремонтировать и заменить 162 лифта ценой в 445,225 миллиона рублей, в Мценске – 38 лифтов на 104,464 миллиона, в Ливнах – 7 лифтов на 19,24 миллиона. Теперь комиссии УФАС предстоит выяснить, имели ли со стороны заказчика место действия, которые привели или могли привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

ИА «Орелград»