Два автомобиля столкнулись на окраине Орла и сбили пешехода

28.12.2021 | 15:05 Новости, Происшествия

Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному пешеходу.

Два автомобиля столкнулись на Болховском шоссе и сбили пешехода, переходившего дорогу. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Вчера в 09.05 водитель автомобиля «Вис» ехал со стороны Плещеево в направлении Орла. В районе дома № 97 А по Болховскому шоссе он въехал в автомобиль «Рено Дастер», двигавшийся впереди в попутном направлении. В результате столкновения автомобиль «Рено» сбил 61-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получила телесные повреждения, но госпитализация ей не потребовалась.

ИА «Орелград»

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