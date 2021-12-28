Орловские работодатели не сообщили о долгах по зарплате

В Орловской области внезапно полностью исчезли обязательства перед работниками.

Орелстат сообщил оперативные данные о просроченной задолженности по заработной плате в Орловской области по состоянию на 1 декабря 2021 года. Из очень краткого отчета следует, что этот долг равен нулю. Ни один хозяйствующий субъект региона, подлежащий обследованию, сведений о наличии просроченной задолженности по выплате заработной платы не представил, уточнили в Орелстате.

В этом году такое произошло впервые. До сих пор минимальный долг по зарплате был зафиксирован по данным на 1 ноября, он составлял 338 тысяч рублей. А максимум пришелся на январь 2021 года, когда орловские работодатели должны были своим работникам 10,45 миллиона. Впрочем, не всегда и не все предприятия региона, если судить по статистике других ведомств, информируют о появившейся задолженности. В качестве примера можно назвать завод «Флакс», который погасил задолженность в сумме более 1 миллиона рублей после того, как долгом по зарплате заинтересовался Следственный комитет.

Также Орелстат сообщил свежие данные об уровне заработной платы на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях Орловской области. Сообщается, что средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2021 года, составила 35 115 рублей. Она увеличилась по сравнению с сентябрем 2021 года на 2,1 процента, а по сравнению с октябрем предыдущего года — на 11,7 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в октябре 2021 года увеличилась по сравнению с октябрем 2020 года на 2,5 процента.

ИА «Орелград»