Владислав Числов призвал расширить возможности детей-сирот для получения жилья

Инициатива была высказана по итогам прошедшей сессии облсовета.

«На прошедшей сессии были приняты два важных законопроекта, касающиеся социальной поддержки многодетных семей и детей-сирот, — цитирует парламентская пресс-служба Владислава Числова, руководителя фракции ЛДПР в Орловском областном Совете народных депутатов. — Новый законопроект позволяет детям-сиротам, получившим сертификат, купить жилье в любом месте Орловской области. Так как документ дает общее направление, в начале следующего года депутаты совместно с правительством региона разработают правила, по которым можно будет получать сертификаты».

На взгляд Владислава Числова, требуется заключение ряда соглашений, например, с кредитными учреждениями для того, чтобы граждане могли не ограничиваться однокомнатными квартирами, а получили бы право использовать сертификат как первоначальный взнос при получении, например, ипотеки на квартиру большей площади. В перспективе это позволит решить наболевшие проблемы региона в данной сфере.

Напомним, что ранее в облсовете выступили представители областной Контрольно-счетной палаты. Они сообщили, что очередь из детей-сирот на жилье практически не сокращается. Одни из нее выбывают, но другие ее тут же пополняют. В результате регион имеет среднегодовую очередь примерно из 1200 человек. При этом в последние два года на приобретение жилья для сирот тратилось порядка четверти миллиарда бюджетных рублей. По подсчетам КСП, для реального решения проблемы направлять на эти цели надо не менее 1 миллиарда рублей в год.

Однако такая финансовая нагрузка не под силу Орловской области. В связи с этим и появляются предложения о расширении механизма предоставления жилья сиротам. Кстати, КСП тоже выдвинула подобную идею. Так, по итогам проведенной проверки аудиторы предложили областному правительству «рассмотреть возможность альтернативных способов реализации права детей-сирот в виде обеспечения дополнительной меры социальной поддержки в форме социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам, желающим самостоятельно приобрести жилое помещение в собственность, не дожидаясь наступления очередности (жилищные сертификаты на приобретение жилья) или изыскать иные эффективные механизмы, которые приведут к ликвидации очереди».

ИА «Орелград»