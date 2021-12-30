Федеральные СМИ предрекают отставку Клычкова

Андрея Клычкова включили в «красную зону».

Губернатор Орловской области Андрей Клычков входит в так называемую «красную зону» и может потерять свою должность. Об этом сегодня сообщили «Известия». Позже другие федеральные СМИ также поддержали этот прогноз.

Издание напомнило о перечне из 20 показателей, по которым федеральный центр оценивает успешность деятельности глав регионов. На первом месте — доверие к власти со стороны населения. Но большое значение имеют показатели социально-экономического положения: занятость, бедность и безработица, а также темпы вакцинации от коронавируса.

Эксперты, опрошенные изданием, выделили группу губернаторов, которые могут лишиться должности. Помимо Андрея Клычкова в нее входят Артур Парфенчиков (Республика Карелия), Владимир Уйба (Республика Коми), Андрей Чибис (Мурманская область) и Валерий Радаев (Саратовская область).

ИА «Орелград»