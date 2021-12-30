Орловские богачи отдали в бюджет 200 миллионов

В Орле впервые подсчитали поступления повышенного НДФЛ.

Статистику по итогам 11 месяцев 2021 года обнародовала инспекция ФНС России по городу Орла. Согласно ей, за отчетный период времени на территории областной столицы в консолидированный бюджет РФ собрано 5,9 миллиарда рублей налога на доход физических лиц (НДФЛ). Уже много лет именно этот налог в Орле демонстрирует наибольшую собираемость. Кстати, текущий показатель сборов превышает результат аналогичного периода прошлого года на 7,7 процента.

Сообщается, что из указанной выше суммы в городской бюджет поступило более 1 миллиарда рублей. Это на 11,6 процента больше уровня предыдущего года. Однако сам город может лишь жалеть о том, что ему остается довольно небольшая часть от сборов. Также налоговики подсчитали, что в этом году в Орле в консолидированный бюджет перечислено повышенного НДФЛ на сумму более 199 миллионов рублей.

Напомним, что повышенный налог в народе называют налогом на богатство. Он был введен недавно: изменения в Налоговый кодекс РФ были внесены в конце 2020 года, а сама система начала применяться с 1 января 2021 года. Ее суть заключается в том, что обеспеченные граждане, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей, уплачивают НДФЛ по повышенной ставке 15 процентов вместо обычных 13-ти процентов. Но стоит отметить, что повышенным налогом облагается только та часть заработка, которая превышает 5 миллионов рублей.

«При этом повышенный налог не распространяется на доходы от продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, а также на страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения, — рассказали в ИФНС по городу Орлу. — Для этих доходов налоговая ставка находится на прежнем уровне 13 процентов».

Если налогоплательщик получает доходы от нескольких налоговых агентов, причем каждая из сумм не превышает 5 миллионов рублей, то налоговый орган по окончании года самостоятельно произведет расчет НДФЛ с совокупной суммы, превышающей 5 миллионов рублей, объясняет также ведомство. В этом случае «богачу» будет направлено соответствующее налоговое уведомление.

ИА «Орелград»