На Орловщине возросло число жертв плохих дорог

Неудовлетворительные дорожные условия унесли 16 жизней.

В Орловской области по итогам 11 месяцев 2021 года неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 206 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 16 человек погибли и 264 получили ранения различной степени тяжести. Такие данные приводит управление МВД по региону. Отметим, что пугающая статистика только растет.

Так, по итогам трех кварталов 2021 года неудовлетворительные дорожные условия были названы как минимум одним из сопутствующих условий при совершении 186 ДТП. Тогда статистика ограничивалась 11 погибшими и 239 раненными. Как видно, число жертв плохих дорог за два месяца выросло на пять человек, а травмированных стало больше на 25 граждан. Отметим, что полиция предпринимает меры, предусмотренные законом. В регионе на регулярной основе проводится обследование состоянии дорожного покрытия.

Так, за 11 месяцев за нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД Орловской области было выдано 452 предписания тем, на чьем балансе находятся плохие дороги. Также было возбуждено 327 дел об административных правонарушениях. В органы прокуратуры направлено 229 информаций о результатах обследований дорог, еще 269 информация полиция направила за это время в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. За неисполнение ранее выданных предписаний в целом возбуждено 43 административных производства по ст.19.5 КоАП РФ. Все эти дела заведены в отношении должностных и юридических лиц.

ИА «Орелград»