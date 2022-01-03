Орловчанка отбилась от претензий правообладателя

Суд рассмотрел очередное дело о торговле контрафактом.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Сеть телевизионных станций», зарегистрированному в Москве. Иск был подан к индивидуальному предпринимателю, жительнице Ливен. «Сеть телевизионных станций» просила суд взыскать с ИП компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак, а именно на рисунок «Компот». Размер компенсации истец определил в 20 тысяч рублей. Поясним, что подобные дела нередко рассматриваются орловскими судами.

Как правила, события развиваются по типичному сценарию. Доверенные лица правообладателя какого-либо товарного знака ходят по магазинам. Если им попадается игрушка с изображением, например, персонажа популярного анимационного фильма, то они ее покупают, тщательно фиксируя данный процесс на фото и видео. Обычно подобные игрушки продаются без разрешения правообладателя, поэтому дело доходит до суда.

Именно так развивались события и в данном случае. Представитель истца в июле 2020 года посетил магазин «Золотой ключик», расположенный в поселке Нарышкино Урицкого района. Именно там, согласно иску, был установлен и задокументирован (видеофиксация) факт продажи от имени ответчика товара, обладающего техническими признаками контрафактности. Иными словами, это была мягкая игрушка в виде «Компота», персонажа мультфильма «Три кота». Ответчица иск не признала.

При рассмотрении спора судом было установлено, что на чеке не имеется указания на продавца спорного товара, а при просмотре видеозаписи оказалось невозможно установить «лицо, которое реализовало мягкую игрушку». Более того, истец признал, что уголок потребителя был завешен товаром, поэтому снять его не удалось. Однако закупщик зачитал фамилию продавца. ИП с аналогичной фамилией и нашли в Ливнах.

Чтобы установить истину, арбитражный суд сделал запрос в налоговую инспекцию. Из ответа следует, что предпринимательница. К которой были предъявлены претензии, не имеет никакого отношения к вышеуказанному магазину. Торговая точка принадлежит другому предпринимателю. Исследовав материалы дела, суд признал исковое заявление не подлежащим удовлетворению.

ИА «Орелград»