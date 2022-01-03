Под Орлом еще один район очистили от моли

Россельхознадзор снял карантин в Новосильском районе.

В теплицах Новосильского района Орловской области снят карантин по южноамериканской томатной моли. Об этом сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора. Соответствующий ведомственный приказ был издан 28 декабря 2021 года. В соответствии с ним упразднена карантинная фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим по южноамериканской томатной моли – опасному вредителю-насекомому вида Tuta absoluta (Meyrick).

Карантин снят, как пояснили в ведомстве, на территории тепличного комплекса ООО «Промпарк», расположенного в деревне Сорочий Мост Новосильского района Орловской области. Общая площадь карантинного объекта составляла 13,48 га. В ТУ Россельхознадзора говорят, что исправить ситуацию помогли агротехнические и химические мероприятия по борьбе с молью. В частности, под контролем должностных лиц ведомства в теплицах были проведены плановые мероприятий «в соответствии с программой по локализации очага и ликвидации популяции южноамериканской томатной моли». Они и позволили полностью уничтожить карантинного вредителя.

Как уже писал «Орелград», проблема стала актуальной для теплиц Орловской области в 2021 году. Опасный вредитель был обнаружен в нескольких районах. Однако пока с ним удается успешно бороться. Так, ранее Россельхознадзор снял аналогичный карантин на территории Орловского района. Особый режим там был введен в июне 2021 года, когда моль была обнаружена на площади 20,67 га в промышленном тепличном комплексе в деревне Альшанские Выселки. В данном случае на борьбу с молью ушло полгода.

«В настоящее время томатная моль распространена в странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки, — сообщала ранее пресс-служба ТУ Россельхознадзора. — В России она впервые была выявлена в Краснодарском крае в 2010 году. В 2011-м она появилась на приусадебных участках в Адыгее и Дагестане. Десять лет спустя вредитель добрался до Орловщины. Активная торговля томатами способствует быстрому распространению томатной моли с плодами и с тарой, говорят по этому поводу эксперты. Основным кормовым растением данного вредителя является томат, но моль также может повреждать баклажаны и картофель». Моль способна нанести огромный ущерб, потери урожая могут составить от 25 до 100 процентов, предупреждают специалисты.

ИА «Орелград»