«Подводник» уничтожил плодородный слой земли под Орлом

Факт нарушения законодательства вскрыли сотрудники управление Россельхознадзора.

В Орловской области к административной ответственности привлечена строительная организация, которую наказали за уничтожение плодородного слоя почвы на землях сельхозназначения. Как пояснили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, нарушение было вскрыто в сентябре 2021 года в ходе выездного обследования. Сотрудники ведомства зафиксировали факт перемешивания плодородного слоя почвы с нижележащими породами на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах Становского сельского поселения Орловского района. Площадь испорченной земли оценивается экспертами в 0,28 га.

«Как было установлено, нарушение земельного законодательства произошло в результате проведения ООО «Подводник» (Пензенская область) реконструкции магистрального трубопровода, — рассказали в управлении Россельхознадзора. – На месте происшествия были отобраны пробы почвы и направлены в подведомственное службе ФГБУ ЦНМВЛ для проведения почвоведческой экспертизы».

Эксперты лабораторным путем доказали, что на обследованном участке действительно произошло уничтожение плодородного слоя почвы. Следовательно, окружающей среде был причинен вред. По данному факту было заведено административное дело, которое было рассмотрено в конце 2021 года. В результате пензенский «Подводник», а также признанный виновным его ответственный сотрудник были наказаны штрафами на общую сумму 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»