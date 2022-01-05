Орловские власти сделают ставку на искусственный интеллект

Нейротехнологии планируется внедрить в систему управления.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило Стратегию цифровой трансформации. Старт ее реализации будет дан в 2022 году, а действие всего документа рассчитано по 2024 год включительно. Стали известны некоторые подробности того, что именно планируют чиновники областного уровня. В частности, стратегия предполагает внедрение отечественных технологий, в том числе нейротехнологий и искусственного интеллекта, технологий распределенного реестра, компонентов робототехники и сенсорики, квантовых технологий и технологий учета. Кроме того, ставка будет сделана на цифровые технологии, позволяющие собирать, хранить и агрегировать данные.

«Указанные технологии будут применены при реализации проекта по переводу массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид (нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии распределенного реестра)», — говорится в документе. Искусственный интеллект также планируется применять при «выборе цифровых образовательных ресурсов в соответствии с уровнем подготовки и интересами и выборе образовательных организаций и образовательных программ».

Для автоматизированного планирования рабочих программ, автоматизированной проверки домашних заданий и планирования повышения квалификации власти собираются использовать квантовые технологии. Робототехника и сенсорика будут задействованы в деятельности центра цифрового образования детей «IT-куб». В сфере жилищно-коммунального хозяйства будут использоваться цифровые агрегаторы данных. На помощь искусственного интеллекта чиновники рассчитывают и при использовании «Озера данных» регионального уровня в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Согласно постановлению правительства региона, стратегия цифровой трансформации утверждается один раз в три года — с учетом приоритетов федерального, регионального и муниципального уровней. При этом актуализировать ее разрешается хоть ежегодно. Текущий вариант стратегии, например, предполагает возможное создание в Орловской области центра компетенций по анализу и обработке данных, а также популяризацию ИТ-специальностей и проектов по цифровой трансформации.

ИА «Орелград»