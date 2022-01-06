Молодая девушка пострадала в автомобильной аварии в Северном районе Орла

Две иномарки столкнулись на улице Раздольная.

20-летняя девушка получила телесные повреждения в результате столкновения иномарок в Северном районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Авария произошла 3 января в 11.37. По территории, прилегающей к дому № 84 по улице Раздольная ехал 26-летний мужчина на автомобиле «Шкода Рапид». Там он столкнулся с другой иномаркой, «Рено Флюенс», которой управлял 61-летний водитель.

В салоне «Рено» была пассажир, молодая девушка. Она получила повреждения.

ИА «Орелград»