Молодая девушка пострадала в автомобильной аварии в Северном районе Орла

6.1.2022 | 13:50 Новости, Происшествия

Две иномарки столкнулись на улице Раздольная.

20-летняя девушка получила телесные повреждения в результате столкновения иномарок в Северном районе Орла. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

Авария произошла 3 января в 11.37. По территории, прилегающей к дому № 84 по улице Раздольная ехал 26-летний мужчина на автомобиле «Шкода Рапид». Там он столкнулся с другой иномаркой, «Рено Флюенс», которой управлял 61-летний водитель.

В салоне «Рено» была пассажир, молодая девушка. Она получила повреждения.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования