С орловцев взыскали штрафы на 132 миллиона рублей

Приставы региона отчитались о работе со «штрафниками».

В Орловской области по итогам 11 месяцев 2021 года судебные приставы-исполнители взыскали с должников более 132 миллионов рублей по административным штрафам. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления ФССП России. Сообщается, что всего за отчетный период времени подразделениями этой службы было возбуждено более 113 тысяч таких исполнительных производств.

Примечательно, что свыше 83 тысяч из них – это дела о взыскании штрафов, наложенных на нарушителей Правил дорожного движения, то есть по постановлениям ГИБДД. Приставы хорошо поработали – на сегодня они окончили уже свыше 109 тысяч исполнительных производств, благодаря чему в бюджет было перечислено более 132 миллионов рублей. Из них более 55 миллионов рублей было уплачено орловцами именно по штрафам ГИБДД.

«Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области обращает внимание жителей региона на то, что административный штраф должен оплачиваться не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, — говорится в сообщении ведомства. — В случае неисполнения требований исполнительных документов в установленные законом сроки судебные приставы в отношении должников применяют все предусмотренные законом меры».

Таковыми могут быть арест имущества и денег на банковских счетах, ограничение граждан в праве выезда за границу и временное приостановление действия водительских прав. Злостным должникам также грозит увеличение суммы штрафа или административный арест на срок до 15 суток.

ИА «Орелград»